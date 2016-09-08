До конца года "Почта Банк" заработает в 2,6 тысячах почтовых отделений страны

ТВЕРЬ, 8 сентября. /ТАСС/. "Почта Банк" планирует открыть в этом году офисы в 2,6 тыс. почтовых отделений России. Об этом сообщил президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов на встрече с предпринимателями в Твери.

"До конца года мы планируем открыть банковские окна в 2,6 тыс. почтовых отделений по всей стране", - сказал Задорнов.

По его словам, в Тверской области уже функционируют 22 клиентских офиса "Почта Банк". "Мы хотим открыться еще в 11 почтовых отделениях в 2016 году, прежде всего, в районных центрах", - уточнил он.

Глава банка добавил, такая филиальная сеть является удобной с точки зрения доступности финансовых услуг для населения и малого бизнеса на территории всей области. В частности, в офисах можно получить стандартный набор банковских продуктов: от оформления кредитов и банковских карт до открытия депозитов и срочных переводов.

"Почта банк" - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 г. группой ВТБ и ФГУП "Почта России" на базе дочернего банка ВТБ 24 - "Лето банка". Группе ВТБ принадлежит 50% плюс 1 акция банка, дочерней компании "Почты России" - 50% минус 1 акция.

Чистая прибыль "Почта банка" по МСФО в I полугодии 2016 года составила 94 млн рублей против 2,65 млрд рублей чистого убытка "Лето банка", на базе которого он был создан, полученного в первом полугодии 2015 года. Объем срочных депозитов вырос почти в 5 раз - до 3,4 млрд рублей. Портфель кредитов физлицам, включая унаследованный от "Лето банка", достиг 84 млрд рублей, из них 2,6 млрд рублей составили кредиты по банковским картам.