Индексы ММВБ и РТС завершили торги разнонаправленной динамикой

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ разнонаправленно завершили торги. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже снизился на 0,14% - до 2050,77 пункта, РТС - вырос на 0,73% - до 1013,11 пункта.

Динамика российских котировок следовала за европейскими и американскими индексами, снижающимися на фоне решений европейского Центробанка по монетарной политике.

Вместе с тем поддержку российской валюте оказала нефть, растущая после публикации минэнерго США данных о снижении коммерческих запасов на 14,5 млн баррелей.

На фоне роста цен на нефть доллар на Московской бирже дешевеет на 0,43% - до 63,86 руб., евро - на 0,37% - до 71,87 руб.

"Если нефть получит импульс к росту, вполне возможно, что и USD/RUB нацелится на снижение к отметке 62,60. ММВБ также может возобновить рост даже в краткосрочной перспективе, если Brent нацелится на движение к 50 долларам за баррель. Ближайшей целью российского бенчмарка может стать уровень 2075 пунктов", - полагает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.