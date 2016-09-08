Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Нафтогаз" готов сотрудничать с "Газпромом" при условии "приемлемой цены" за газ

Экономика и бизнес
8 сентября, 21:07 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, сентября. /ТАСС
Украина перестала закупать российский газ с ноября 2015 года
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина готова сотрудничать с "Газпромом" при условии "приемлемой цены" на газ.

Читайте также новости по теме:
Газовый конфликт России и Украины
© ИТАР-ТАСС/Игорь Кубединов
"Нафтогаз" будет разделен после решения Стокгольмского арбитража по иску РФ
Новак: Украине нужно закачать в хранилища 9-10 млрд кубометров газа
"Нафтогаз": Киев откажется от покупки российского газа в третьем квартале по $177

"Наше предложение распространяется на все компании, включая "Газпромом", если он готов предложить приемлемую цену и соблюдать правила", - подчеркнул Коболев в эфире вещательной корпорации "Би-би-си".

При этом он добавил, что в настоящее время 14 европейских компаний продают газ "Нафтогазу", что, по его мнению, свидетельствует о том, что "Нафтогаз" является "надежным партнером".

Российский газ

Украина перестала закупать российский газ с ноября 2015 года. Взамен страна импортирует газ из Евросоюза по реверсной схеме, утверждая, что цена такого газа ниже, чем у купленного напрямую в России.

30 июня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что цена на газ для Украины в третьем квартале 2016 года составит $167,57 за 1 тыс. кубометров.

После это Коболев был вынужден признать, что "Газпром" предлагает более низкую цену поставок природного газа на Украину, чем страны Европы по реверсным схемам.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. В первом полугодии 2016 года холдинг получил чистую прибыль в размере 21,8 млрд гривен (около $880 млн по текущему курсу).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Газовая дипломатия Газовый конфликт России и Украины
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
2
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
3
Сборная РФ по пляжному футболу не смогла пробиться на чемпионат мира
4
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороны
5
В Москве на Новом Арбате попал в аварию BMW с номерами АМР
6
"Армия-2016": видео боевых возможностей новейшей техники ВС РФ
7
"Нафтогаз" готов сотрудничать с "Газпромом" при условии "приемлемой цены" за газ
Темы дня
Реклама