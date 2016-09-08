"Нафтогаз" готов сотрудничать с "Газпромом" при условии "приемлемой цены" за газ

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина готова сотрудничать с "Газпромом" при условии "приемлемой цены" на газ.

"Наше предложение распространяется на все компании, включая "Газпромом", если он готов предложить приемлемую цену и соблюдать правила", - подчеркнул Коболев в эфире вещательной корпорации "Би-би-си".

При этом он добавил, что в настоящее время 14 европейских компаний продают газ "Нафтогазу", что, по его мнению, свидетельствует о том, что "Нафтогаз" является "надежным партнером".

Российский газ

Украина перестала закупать российский газ с ноября 2015 года. Взамен страна импортирует газ из Евросоюза по реверсной схеме, утверждая, что цена такого газа ниже, чем у купленного напрямую в России.

30 июня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что цена на газ для Украины в третьем квартале 2016 года составит $167,57 за 1 тыс. кубометров.

После это Коболев был вынужден признать, что "Газпром" предлагает более низкую цену поставок природного газа на Украину, чем страны Европы по реверсным схемам.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. В первом полугодии 2016 года холдинг получил чистую прибыль в размере 21,8 млрд гривен (около $880 млн по текущему курсу).