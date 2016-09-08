Галушка: РФ передала JBIC финансово-экономическую модель развития Севморпути

ТОКИО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Российская сторона передала Японскому банку для международного развития (JBIC) финансово-экономическую модель развития Севморпути (СМП). Об этом рассказал в интервью ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам второго дня визита в японскую столицу.

"На переговорах во Владивостоке вопросов участия японского бизнеса в развитии Севморпути несколько раз касался старший управляющий директор JBIC Тадаси Маэда. Мы передали нашим японским партнерам финансово-экономическую модель развития СМП", - сказал он.

"Это позволит перейти к обсуждению вариантов сотрудничества на языке экономически рациональных расчетов и принятия конкретных инвестиционных решений", - пояснил Галушка.

Галушка находится с визитом в Японии, который стал продолжением недавно завершившихся переговоров 2-го Восточного экономического форума (ВЭФ). В среду он провел встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который 1 сентября был назначен также на пост министра, ответственного за развитие экономического сотрудничества с РФ.