Галушка: РФ передала JBIC финансово-экономическую модель развития Севморпути

Александр Галушка: с Японией сейчас другой уровень диалога, чем раньшеПерейти в раздел Интервью
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ТОКИО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Российская сторона передала Японскому банку для международного развития (JBIC) финансово-экономическую модель развития Севморпути (СМП). Об этом рассказал в интервью ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам второго дня визита в японскую столицу.
"На переговорах во Владивостоке вопросов участия японского бизнеса в развитии Севморпути несколько раз касался старший управляющий директор JBIC Тадаси Маэда. Мы передали нашим японским партнерам финансово-экономическую модель развития СМП", - сказал он.
"Это позволит перейти к обсуждению вариантов сотрудничества на языке экономически рациональных расчетов и принятия конкретных инвестиционных решений", - пояснил Галушка.
Галушка находится с визитом в Японии, который стал продолжением недавно завершившихся переговоров 2-го Восточного экономического форума (ВЭФ). В среду он провел встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который 1 сентября был назначен также на пост министра, ответственного за развитие экономического сотрудничества с РФ.