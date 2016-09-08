Галушка: РФ через неделю передаст Японии предложения по фонду развития городской среды

ТОКИО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Министерство по развитию Дальнего Востока рассчитывает уже через неделю передать японской стороне предложения о своем видении работы совместного фонда по развитию городской среды. Об этом рассказал в интервью ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам второго дня своего визита в японскую столицу.

"С Японским банком для международного сотрудничества (JBIC) мы договорились проработать возможности по созданию новых инвестиционных площадок, в частности, платформы развития городской среды. Напомню инициативу премьер- министра Японии Синдзо Абэ о развитии Владивостока", - сказал он.

При этом, по словам министра, работа продвигается энергично. "Только в субботу он (премьер-министр Японии. - прим. ТАСС) наметил данную возможность, а в четверг мы проговариваем конкретный план с японскими коллегами. Фонд по развитию городской среды может быть очень полезным и выгодным обеим сторонам", - сказал Галушка.

"Идея не должна повиснуть в воздухе, а получить свое конкретное воплощение. Мы вышли с предложением реализовать пилотный проект во Владивостоке. Через неделю мы планируем представить японской стороне предложения, как мы видим и понимаем работу этого фонда", - заключил он.

Галушка находится с визитом в Японии, который стал продолжением недавно завершившихся переговоров 2-го Восточного экономического форума (ВЭФ). В среду он провел встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который 1 сентября был назначен также на пост министра, ответственного за развитие экономического сотрудничества с РФ.