Галушка: РФ через неделю передаст Японии предложения по фонду развития городской среды

Александр Галушка: с Японией сейчас другой уровень диалога, чем раньшеПерейти в раздел Интервью
На севере Сирии объявлено о создании антитурецкого партизанского движенияМеждународная панорама 8 сентября, 21:34
ЕС дал отсрочку Google для ответа на обвинения в нарушении антимонопольных нормЭкономика и бизнес 8 сентября, 21:28
Цена нефти марки Brent превысила $50 за баррельЭкономика и бизнес 8 сентября, 21:18
Более ста человек блокированы в фуникулере близ горного курорта ШамониПроисшествия 8 сентября, 20:54
Макарова и Веснина не вышли в финал US Open в парном разрядеСпорт 8 сентября, 20:53
Выходцам из Чечни предъявлены в Польше обвинения в сотрудничестве с ИГМеждународная панорама 8 сентября, 20:30
Во Франции сбежал из-под домашнего ареста алжирский террористМеждународная панорама 8 сентября, 20:25
Неизвестный облил краской памятную доску Маннергейму в ПетербургеОбщество 8 сентября, 20:24
Портман вышла на красную ковровую дорожку в Венеции с дочерью ДеппаКультура 8 сентября, 20:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Министерство по развитию Дальнего Востока рассчитывает уже через неделю передать японской стороне предложения о своем видении работы совместного фонда по развитию городской среды. Об этом рассказал в интервью ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам второго дня своего визита в японскую столицу.
"С Японским банком для международного сотрудничества (JBIC) мы договорились проработать возможности по созданию новых инвестиционных площадок, в частности, платформы развития городской среды. Напомню инициативу премьер- министра Японии Синдзо Абэ о развитии Владивостока", - сказал он.
При этом, по словам министра, работа продвигается энергично. "Только в субботу он (премьер-министр Японии. - прим. ТАСС) наметил данную возможность, а в четверг мы проговариваем конкретный план с японскими коллегами. Фонд по развитию городской среды может быть очень полезным и выгодным обеим сторонам", - сказал Галушка.
"Идея не должна повиснуть в воздухе, а получить свое конкретное воплощение. Мы вышли с предложением реализовать пилотный проект во Владивостоке. Через неделю мы планируем представить японской стороне предложения, как мы видим и понимаем работу этого фонда", - заключил он.
Галушка находится с визитом в Японии, который стал продолжением недавно завершившихся переговоров 2-го Восточного экономического форума (ВЭФ). В среду он провел встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который 1 сентября был назначен также на пост министра, ответственного за развитие экономического сотрудничества с РФ.