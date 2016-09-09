Минфин сохраняет базовую цену на нефть в проекте бюджета на уровне $40 за баррель

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ сохраняет в проекте бюджета на 2017 г. базовую цену на нефть на уровне $40 за баррель. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Лавров.

"Базовый вариант - $40 за баррель", - сказал Лавров.