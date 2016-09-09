Более 700 руководителей компаний из РФ и 24 стран ожидают на инвестфоруме в Сочи

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 700 руководителей российских и иностранных компаний приедут на международный инвестиционный форум "Сочи", который пройдет с 29 сентября по 2 октября. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ, глава оргкомитета форума Дмитрий Козак.

"Подтвердили свое участие более 700 руководителей российских и иностранных компаний. Что касается иностранных компаний, то они представляют 24 страны мира. Руководители регионов - сегодня около 70 губернаторов - заявили о своем участии в форуме", - сказал Козак.

Он отметил, что на форуме состоятся 27 различных мероприятий. Будут организованы бесплатные шаттлы для доставки гостей на площадки форума. Будет организована работа трассы Формула-1.

Ранее сообщалось, что программа мероприятия предусматривает проведение более 20 панельных дискуссий и пленарного заседания. На панельных дискуссиях обсудят инструменты экономического роста страны, инвестиционный климат и развитие новых компетенций. Ранее вице-премьер отмечал, что в отличие от предыдущих годов проведения форума в этом году будет отличаться высоким уровнем конкуренции и разными тематиками панельных дискуссий.

Международный инвестиционный форум "Сочи" проводится ежегодно и собирает около 9 тыс. участников из регионов РФ, свыше 30 зарубежных стран, а также представителей 400 информационных изданий. Форум инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион, в частности в рамках подготовки к сочинской Олимпиаде. Сейчас сочинский форум - современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке правительства РФ для решения вопросов развития мировой экономики и ее основных тенденций, обсуждения перспектив инвестиционного и инновационного будущего страны, а также для презентации масштабных инвестиционных проектов регионов России.