Аграрии просят власти поддержать производство растительных масел для замены пальмового

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Аграрии просят власти создать новые подпрограммы по кормопроизводству и развития масличных культур. Соответствующе письмо, имеющееся в распоряжении ТАСС, направили президенту РФ Владимиру Путину председатель комитета ТПП по АПК Виктор Семенов, Масложировой союз, Союз комбикормщиков, Национальный кормовой союз.

Авторы письма уверены, что для полноценного питания животных зерно в структуре кормов не должно превышать 30-35%, тогда как в России она составляет до 70%. При этом доля штора масличных должна вырасти с 10% до 30% в животноводстве и с 2-5% до 15-18% в птицеводстве.

Реализация таких рекомендаций позволит расширить производство отечественных шротов до 15 млн т. В то же время масло, которое вырабатывается при производстве грота, может стать заменой импортному пальмовому маслу, отмечают авторы письма.

"Пальма сегодня начинает давить на рынок. Если сегодня государство не отрегулирует эту ситуацию, то мы можем просто все надежды и экспортные, и по развитию нашего животноводства, и просто по продовольственной безопасности оставить где-то в дали", - отметил Семенов.

Кроме того, государственная поддержка этого направления поможет наладить экспорт редких видов масел (рыжикового, сурепного, горчичного и др.), что может принести выручку в $10 млрд в год, уверены в союзах.

В то же время такие подпрограммы позволят вернуть в оборот не менее 20 млн га неиспользуемых земель.