Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аграрии просят власти поддержать производство растительных масел для замены пальмового

Экономика и бизнес
9 сентября, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Соответствующе письмо направили Владимиру Путину председатель комитета ТПП по АПК Виктор Семенов, Масложировой союз, Союз комбикормщиков, Национальный кормовой союз
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Аграрии просят власти создать новые подпрограммы по кормопроизводству и развития масличных культур. Соответствующе письмо, имеющееся в распоряжении ТАСС, направили президенту РФ Владимиру Путину председатель комитета ТПП по АПК Виктор Семенов, Масложировой союз, Союз комбикормщиков, Национальный кормовой союз.

Смотрите также
Министр экономического развития Алексей Улюкаев
Улюкаев: власти отказались от идеи введения акциза на пальмовое масло и вредные продукты

Авторы письма уверены, что для полноценного питания животных зерно в структуре кормов не должно превышать 30-35%, тогда как в России она составляет до 70%. При этом доля штора масличных должна вырасти с 10% до 30% в животноводстве и с 2-5% до 15-18% в птицеводстве.

Реализация таких рекомендаций позволит расширить производство отечественных шротов до 15 млн т. В то же время масло, которое вырабатывается при производстве грота, может стать заменой импортному пальмовому маслу, отмечают авторы письма.

"Пальма сегодня начинает давить на рынок. Если сегодня государство не отрегулирует эту ситуацию, то мы можем просто все надежды и экспортные, и по развитию нашего животноводства, и просто по продовольственной безопасности оставить где-то в дали", - отметил Семенов.

Кроме того, государственная поддержка этого направления поможет наладить экспорт редких видов масел (рыжикового, сурепного, горчичного и др.), что может принести выручку в $10 млрд в год, уверены в союзах.

В то же время такие подпрограммы позволят вернуть в оборот не менее 20 млн га неиспользуемых земель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Процесс импортозамещения в РФ
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Татарстане школьник умер во время урока русского языка
2
"Транснефть" получила предписание остановить поставки нефтепродуктов на Украину
3
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
4
Врио главы управления ГУЭБиПК задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
5
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
6
В Саратовской области четыре вагона упали в реку в результате обрушения моста
7
Пентагон: удар в Сирии, уничтоживший главарей террористов, нанесли не США
Темы дня
Реклама