"Белая дача" хочет возобновить работу СП в Турции по производству салата айсберг

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Белая дача" намерен "разморозить" совместное предприятие (СП) с турецкими партнерами по выращиванию салата айсберг, которое было приостановлено на фоне ухудшения отношений между РФ и Турцией. Об этом сообщил ТАСС председатель наблюдательного совета "Белой дачи" Виктор Семенов.

"К сожалению, мы уже продали там оборудование, но не успели еще закрыть предприятие. Сейчас ищем возможность возобновить, надеемся, что успеем хотя бы следующий урожай вырастить", - сказал Семенов.

Ранее он заявлял, что Турция была ключевой площадкой для холдинга по выращиванию салата айсберг после того, как компания решила прекратить импорт с юга Европы. Однако на фоне продэмбарго России в отношении Турции "Белая дача" в начале этого лета объявила о намерении закрыть совместное предприятие по салатам. При этом холдинг искал землю для выращивания салата айсберг в Абхазии и Южной Осетии, говорил Семенов.

Основная сложность при выращивании айсберга заключается в том, что этот салат "не любит" теплицы, а на юге России нет условий для круглогодичного выращивания урожая в открытом грунте. Кроме того, это экономически не выгодно, пояснил ТАСС топ-менеджер "Белой дачи".

"У нас по айсбергу зимой даже Крым нам не поможет. Сейчас попробуем в Крыму, в Кисловодске пленкой его укрыть, и будем смотреть экономику. Айсберг дешевый салат и не любит, когда его укрывают. Изучаем сейчас возможности, чтобы полностью уйти от импорта, даже в январе, но пока это на уровне исследования", - сказал Семенов.

Кроме того, "Белая дача" сейчас завершает строительство тепличного комбината в Кисловодске и намерена расширить изначально заявленную линейку выращиваемой там продукции.

"Со следующего года по салату бэби лив у нас будет круглогодичное снабжение", - отметил Семенов.

Вместе с тем агрохолдинг начал закупать салат в Крыму у двух местных фермерских хозяйств, но пока объемы небольшие. В будущем "Белая дача" не исключает расширения перечня крымских поставщиков.

Группа компаний "Белая дача" объединяет несколько направлений бизнеса: выращивание и переработку овощной и салатной продукции, озеленение и ландшафтный дизайн (компания "Белая дача цветы"), девелопмент и строительство коммерческой недвижимости. "Белая дача" является поставщиком свежей салатной продукции ресторанов McDonald's, KFC и Burger King на всей территории России.