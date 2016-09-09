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"Белая дача" хочет возобновить работу СП в Турции по производству салата айсберг

Экономика и бизнес
9 сентября, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Агрохолдинг надеется после "разморозки" совместного предприятия успеть вырастить следующий урожай
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Белая дача" намерен "разморозить" совместное предприятие (СП) с турецкими партнерами по выращиванию салата айсберг, которое было приостановлено на фоне ухудшения отношений между РФ и Турцией. Об этом сообщил ТАСС председатель наблюдательного совета "Белой дачи" Виктор Семенов.

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"К сожалению, мы уже продали там оборудование, но не успели еще закрыть предприятие. Сейчас ищем возможность возобновить, надеемся, что успеем хотя бы следующий урожай вырастить", - сказал Семенов.

Ранее он заявлял, что Турция была ключевой площадкой для холдинга по выращиванию салата айсберг после того, как компания решила прекратить импорт с юга Европы. Однако на фоне продэмбарго России в отношении Турции "Белая дача" в начале этого лета объявила о намерении закрыть совместное предприятие по салатам. При этом холдинг искал землю для выращивания салата айсберг в Абхазии и Южной Осетии, говорил Семенов.

Основная сложность при выращивании айсберга заключается в том, что этот салат "не любит" теплицы, а на юге России нет условий для круглогодичного выращивания урожая в открытом грунте. Кроме того, это экономически не выгодно, пояснил ТАСС топ-менеджер "Белой дачи".

"У нас по айсбергу зимой даже Крым нам не поможет. Сейчас попробуем в Крыму, в Кисловодске пленкой его укрыть, и будем смотреть экономику. Айсберг дешевый салат и не любит, когда его укрывают. Изучаем сейчас возможности, чтобы полностью уйти от импорта, даже в январе, но пока это на уровне исследования", - сказал Семенов.

Кроме того, "Белая дача" сейчас завершает строительство тепличного комбината в Кисловодске и намерена расширить изначально заявленную линейку выращиваемой там продукции.

"Со следующего года по салату бэби лив у нас будет круглогодичное снабжение", - отметил Семенов.

Вместе с тем агрохолдинг начал закупать салат в Крыму у двух местных фермерских хозяйств, но пока объемы небольшие. В будущем "Белая дача" не исключает расширения перечня крымских поставщиков.

Группа компаний "Белая дача" объединяет несколько направлений бизнеса: выращивание и переработку овощной и салатной продукции, озеленение и ландшафтный дизайн (компания "Белая дача цветы"), девелопмент и строительство коммерческой недвижимости. "Белая дача" является поставщиком свежей салатной продукции ресторанов McDonald's, KFC и Burger King на всей территории России.

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