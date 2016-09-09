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Росстат подтвердил прогноз по падению ВВП на уровне 0,6% во II квартале

Экономика и бизнес
9 сентября, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявлял, что динамика ВВП в ближайшее время выйдет в положительную плоскость
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Росстат подтвердил прогноз по падению ВВП РФ на уровне 0,6% во втором квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сообщается в материалах российского ведомства.

Кроме того, Росстат оставил в силе прогноз по падению российского ВВП по итогам первого полугодия в годовом выражении на уровне 0,9%.

Таким образом, ведомство подтвердило оценку Минэкономразвития РФ, согласно которой спад ВВП во втором квартале составил 0,6%, в первом полугодии - 0,9%.

Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявлял, что динамика ВВП в ближайшее время выйдет в положительную плоскость. По словам министра, ситуация в реальном секторе экономики улучшается, динамика промышленного производства уже вышла в положительную плоскость.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, в 2016 году будет наблюдаться спад ВВП на уровне 0,2%. Минфин, по словам замминистра Максима Орешкина, не исключает роста ВВП России в текущем году при сохранении позитивных факторов внешнеэкономической конъюнктуры.

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