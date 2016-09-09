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ЦБ не будет менять принципы санации банка

Экономика и бизнес
9 сентября, 16:23 UTC+3
Изменение механизма санации - создание фонда консолидации банковского сектора - не повлияет на критерии, которыми руководствуется Банк России, заявила Эльвира Набиуллина
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СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. ЦБ не будет менять принципы при принятии решений о санации банка или отзыва лицензии. Об этом журналистам заявила в рамках форума "Банки России - XXI век" глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"Мы не собираемся менять принципы или критерии, по которым принимаем решения, когда санировать банк, а когда отзывать лицензии", - сказала глава регулятора.

Критерии, которыми руководствуется Банк России при принятии решения, не раз озвучивались, напомнила глава ЦБ.

"Это финансовая эффективность санации, то есть мы сравниваем средства, которые нужны на санацию, с теми средствами, которые нужны для того, чтобы выплатить средства застрахованным вкладчикам. Второе, - региональная или системная значимость соответствующего банка, и третье, - отсутствие системной вовлеченности в сомнительные операции. Эти критерии остаются", - сказала Набиуллина.

Изменение механизма санации (создание фонда консолидации банковского сектора - прим. ред.) не повлияет на критерии, резюмировала глава ЦБ.

 

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