ЦБ не будет менять принципы санации банка

Долгое эхо 9/11: пять последствий терактов 11 сентября 2001 годаМеждународная панорама 9 сентября, 17:49
Пассажиры могут воспользоваться 26 станциями при открытии МЦК 10 сентябряМосква 9 сентября, 17:38
Южный обход Нижнего Новгорода запустят 14 сентябряНовости Нижегородской области 9 сентября, 17:35
Емельяненко не будет драться в Японии в 2016 годуСпорт 9 сентября, 17:25
"Швабе" перевыполнил план за первое полугодие на 10%Новости партнеров 9 сентября, 17:16
"КамАЗ" намерен создать новые десантируемые грузовики для ВДВАрмия и ОПК 9 сентября, 17:10
Специалисты "Швабе" стали призерами чемпионата WorldSkillsНовости партнеров 9 сентября, 17:07
Арбитражный суд отклонил иск к властям Москвы за "ночь длинных ковшей"Общество 9 сентября, 17:03
Компания Panasonic запустила производство телевизоров в БелоруссииЭкономика и бизнес 9 сентября, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. ЦБ не будет менять принципы при принятии решений о санации банка или отзыва лицензии. Об этом журналистам заявила в рамках форума "Банки России - XXI век" глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы не собираемся менять принципы или критерии, по которым принимаем решения, когда санировать банк, а когда отзывать лицензии", - сказала глава регулятора.
Критерии, которыми руководствуется Банк России при принятии решения, не раз озвучивались, напомнила глава ЦБ.
"Это финансовая эффективность санации, то есть мы сравниваем средства, которые нужны на санацию, с теми средствами, которые нужны для того, чтобы выплатить средства застрахованным вкладчикам. Второе, - региональная или системная значимость соответствующего банка, и третье, - отсутствие системной вовлеченности в сомнительные операции. Эти критерии остаются", - сказала Набиуллина.
Изменение механизма санации (создание фонда консолидации банковского сектора - прим. ред.) не повлияет на критерии, резюмировала глава ЦБ.