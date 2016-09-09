Профицит торгового баланса РФ в июле упал в 1,6 раза - до $6,5 млрд

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Профицит торгового баланса РФ в июле 2016 г. составил $6,49 млрд. Такие данные опубликованы на сайте ЦБ РФ.
По сравнению с показателем за аналогичный период 2015 г. ($10,57 млрд), положительное сальдо торгового баланса в июле 2016 г. упало в 1,6 раза.
Экспорт в июле составил $22,52 млрд (снижение на 16,6% по сравнению с июлем 2015 г.), а импорт - $16,03 млрд (сокращение на 5,8% по сравнению с июлем 2015 г.).