Новак проведет встречу с зампредом ЕК по транспорту газа РФ в Европу

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Предварительная дата встречи министра энергетики России Александра Новака с заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергетического союза Марошем Шефчовичем согласована, встреча пройдет 14 октября в Москве. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Предварительная дата встречи с Марошем Шефчовичем в Москве согласована - 14 октября. Минэнерго России получило соответствующие подтверждения от посла секретариата Мароша Шефчовича и посла ЕС. Основными темами переговоров станут энергодиалог Россия - ЕС и инфраструктура по доставке российского газа в Европу", - сказал он.
Регулярные трехсторонние консультации между Россией, ЕС и Украиной о поставках газа на Украину и транзиту в Европу начались в мае 2014 года после того, как Россия отменила скидку на газ для Украины. Летом 2014 года "Газпром" перешел на режим поставок по предоплате. Осенью 2015 года России удалось отстоять в "зимнем пакете" условие поквартального установления цены на газ. При этом "Газпром" не стал применять условие "бери или плати" в зимний период 2015-2016 годов, как это делал ранее, позволив Украине избежать санкций за недостаточную выборку газа.
Срок действия "зимнего пакета", в котором Украине была предоставлена скидка на первый квартал 2016 года в размере $17,77 от цены за один кубометр, истек 31 марта.
После этого Европейская комиссия выступила с рекомендацией Киеву и Москве провести в ближайшее время переговоры по поставкам природного газа, но конкретной даты переговоров до сих пор не было.