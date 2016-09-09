Nissan отзывает 120 тыс. автомобилей в США из-за протекания тормозной жидкости

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Японская компания Nissan отзывает 120 тыс. автомобилей в США из-за дефекта, который может привести к протеканию тормозной жидкости. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Отзыв касается машин модели Murano, относящихся к модельному ряду 2015-2017 годов, а также модели Maxima 2016-2017 годов. Отзыв коснется также моделей Murano с гибридным двигателем выпуска 2015-2016 годов.

В сообщении указывается, что протекание тормозной жидкости из насоса антиблокировочной системы может вызвать короткое замыкание и возгорание автомобиля. Водители, заметившие такую неисправность, должны оставить автомобиль на улице и связаться с дилерами, которые бесплатно заменят дефектные насосы.

В июне этого года компания Nissan объявила об отзыве по всему миру около 60 тыс. автомобилей Infiniti из-за опасности сбоя электронной системы контроля движения.