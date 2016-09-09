General Motors отзывает по всему миру 3,64 млн автомобилей

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американская корпорация General Motors объявила об отзыве по всему миру 3,64 млн автомобилей для устранения ошибки в компьютерной программе, регулирующей срабатывание подушки безопасности. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По его данным, в редких случаях бортовой компьютер может перейти в тестовый режим в результате чего "передняя подушка безопасности не сработает в случае аварии". Также могут возникнуть проблемы с ремнями безопасности. "По данным General Motors, этот дефект уже стал причиной гибели одного человека", - пишет агентство.
Отзыв распространяется на автомобили выпущенные в период с 2014 по 2016 год - Buick LaCrosse, Chevrolet SS и Spark EV. Кроме того, отзыву подлежат транспортные средства 2014-2017 модельных годов - Buick Encore, GMC Sierra, GMC Yukon, Cadillac Escalade, а также Chevrolet Corvette, Trax, Caprice, Silverado, Tahoe, Suburban.