Медведев: несмотря на ситуацию в экономике, ремонт дорог в РФ остается в приоритете

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на ситуацию в российской экономике, ремонт дорог остается одним из приоритетных направлений.

"Важнейшая государственная функция - поддерживать состояние дорог, - отметил он в интервью ведущему программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" Сергею Брилеву. - Да, конечно, при такой экономике, как сейчас, это делать непросто, но мы вернулись к прежней модели финансирования ремонта и строительства дорог: при помощи, по сути, дорожных фондов - и федерального и региональных".

"Дороги - это абсолютный приоритет", - подчеркнул Медведев. Премьер заметил, что говорит об этом и на совещаниях с главами регионов. "Нужно обязательно планировать на это (ремонт дорог) финансы, - уверен глава кабмина. - Мы это будем делать, в том числе с использованием механизмов дорожных фондов".

Медведев сказал, что "за правило взял садиться за руль во время посещения регионов". "Люди пишут, говорят: посмотрите, какие у нас дороги, вот сядьте за руль, я думаю, а почему бы и нет", - пояснил он. По словам премьера, около 70% федеральных дорог уже находятся в нормативном состоянии, из числа региональных дорог нормам соответствует лишь треть.

"Вообще, в системе дорожных фондов обращаются очень немаленькие деньги, - заявил он. - В этом году это средства, превышающие триллион рублей. Но понятно, что людей не триллионы интересуют, а реальная дорога между конкретными населенными пунктами".