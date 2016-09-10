Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: несмотря на ситуацию в экономике, ремонт дорог в РФ остается в приоритете

Экономика и бизнес
10 сентября, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Премьер-министр подчеркнул, что взял себе за правило "садиться за руль во время посещения регионов"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на ситуацию в российской экономике, ремонт дорог остается одним из приоритетных направлений.

"Важнейшая государственная функция - поддерживать состояние дорог, - отметил он в интервью ведущему программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" Сергею Брилеву. - Да, конечно, при такой экономике, как сейчас, это делать непросто, но мы вернулись к прежней модели финансирования ремонта и строительства дорог: при помощи, по сути, дорожных фондов - и федерального и региональных".

Смотрите также
На ремонт дорог в Омске ежегодно будут выделять не менее 1 млрд рублей

"Дороги - это абсолютный приоритет", - подчеркнул Медведев. Премьер заметил, что говорит об этом и на совещаниях с главами регионов. "Нужно обязательно планировать на это (ремонт дорог) финансы, - уверен глава кабмина. - Мы это будем делать, в том числе с использованием механизмов дорожных фондов".

Медведев сказал, что "за правило взял садиться за руль во время посещения регионов". "Люди пишут, говорят: посмотрите, какие у нас дороги, вот сядьте за руль, я думаю, а почему бы и нет", - пояснил он. По словам премьера, около 70% федеральных дорог уже находятся в нормативном состоянии, из числа региональных дорог нормам соответствует лишь треть.

"Вообще, в системе дорожных фондов обращаются очень немаленькие деньги, - заявил он. - В этом году это средства, превышающие триллион рублей. Но понятно, что людей не триллионы интересуют, а реальная дорога между конкретными населенными пунктами".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
2
"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по Сирии
3
Источник: задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка
4
Мэр Москвы: третий пересадочный контур метро проект дорогостоящий, но необходимый городу
5
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
6
Путин проехал на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города
7
ТОП-10 оружейных новинок "Армии-2016"
Темы дня
Реклама