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Кириенко: проект АЭС "Бушер-2" в Иране предполагает самый высокий уровень безопасности

Экономика и бизнес
10 сентября, 17:44 UTC+3 БУШЕР (Иран) (Иран) 10, сентября. /ТАСС
По словам гендиректора "Росатома", новые атомные блоки будут построены по проекту "3+", который сертифицирован в Европе и признан отвечающим всем нормам безопасности.
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БУШЕР (Иран), 10 сентября. /ТАСС/. Проект строительства в Иране с участием России двух новых энергоблоков АЭС "Бушер" (проект АЭС "Бушер-2") предполагает использование технологий, которые обеспечат самый высокий, так называемый "постфукусимский" уровень безопасности и надежности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.

Сегодня состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание АЭС "Бушер-2", символизирующая начало проекта по ее строительству. Выступая на брифинге по окончании церемонии, Кириенко отметил, что новые атомные блоки будут построены по проекту "3+", который сертифицирован в Европе и признан отвечающим всем нормам безопасности.

В проекте "Бушер-2" будут реализованы уникальные технологические решения, отметил глава "Росатома". "Это, прежде всего, так называемые пассивные системы безопасности. Они не требуют вмешательства персонала и сработают вне зависимости от того, как действует человек", - отметил Кириенко. На новых блоках АЭС "Бушер" будут использованы три такие системы, добавил он.

"Первая - двойная защитная оболочка. Внутренняя оболочка защищает от любых экстремальных событий внутри реактора, а внешняя оболочка - от любых внешних воздействий, природных, таких как ураган и землетрясение, и техногенных", - сказал Кириенко. "Второе - это система пассивного отвода тепла. Эта система гарантирует, что благодаря ей никогда не произойдет последствий, которые были на "Фукусиме". Даже при отсутствии подачи охлаждающей воды тепло от активной зоны отводилось бы естественным путем, с помощью теплообмена", - отметил он.

По словам Кириенко, третья система - "уникальное российское ноу-хау - ловушка расплава активной зоны". Она предназначена для локализации последствий возможной аварии с расплавлением активной зоны реактора и прожиганием его корпуса. Ловушка должна будет удержать расплав и предотвратить выход радиоактивных веществ наружу.

Кириенко отметил, что референтным (эталонным) проектом для "Бушера-2" будет построенная в Индии с участием России АЭС "Куданкулам", которая считается специалистами самой надежной и безопасной индийской атомной станцией.

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Персоны
Кириенко, Сергей Владиленович
Страны
Иран Россия
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