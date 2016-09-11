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Лукашенко: Минск и Москва практически нашли развязки в газовом вопросе

Экономика и бизнес
11 сентября, 12:16 UTC+3
Президент Белоруссии сообщил, что создан "некий документ", содержащий позиции двух сторон
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия нашли приемлемые варианты решения спорных вопросов по поставкам и цене на российский газ. Об этом заявил сегодня белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке.

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"Мне сегодня утром доложили, что нашли точки соприкосновения по этому вопросу. Нашли приемлемые для нас и России развязки в этом вопросе", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что постарается в понедельник пригласить специалистов, которые ведут соответствующие консультации, и "утвердить или отклонить выработанные на уровне правительств позиции сторон". Он проинформировал, что в субботу поздно вечером завершились очередные переговоры вице-премьеров. По словам президента, они договорились и создали "некий документ, перевели его в удобный вид, то есть как мы его видим, и как российская сторона".

"Думаю, что в самое ближайшее время решим этот вопрос. Два документа находятся в российском правительстве", - отметил Лукашенко. По его словам, Минск и Москва "очень серьезно продвинулись в этом вопросе, и тем самым Россия признала, что белорусы правы". Глава государства подчеркнул, что выдвигать какие-то заоблачные претензии к России "было бы смешно". "Если мы чего-то требуем, то значит у нас есть железобетонная позиция", - сказал он.

Лукашенко также сообщил, что в свое время, когда возник газовый спор, отправил по каналам спецсвязи телеграмму российскому коллеге, который "отреагировал мгновенно". При этом белорусский лидер проинформировал, что в Минске и Москве были солидарны в том, что проблему надо решать.

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