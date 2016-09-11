Лукашенко: Минск и Москва практически нашли развязки в газовом вопросе

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия нашли приемлемые варианты решения спорных вопросов по поставкам и цене на российский газ. Об этом заявил сегодня белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке.

"Мне сегодня утром доложили, что нашли точки соприкосновения по этому вопросу. Нашли приемлемые для нас и России развязки в этом вопросе", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что постарается в понедельник пригласить специалистов, которые ведут соответствующие консультации, и "утвердить или отклонить выработанные на уровне правительств позиции сторон". Он проинформировал, что в субботу поздно вечером завершились очередные переговоры вице-премьеров. По словам президента, они договорились и создали "некий документ, перевели его в удобный вид, то есть как мы его видим, и как российская сторона".

"Думаю, что в самое ближайшее время решим этот вопрос. Два документа находятся в российском правительстве", - отметил Лукашенко. По его словам, Минск и Москва "очень серьезно продвинулись в этом вопросе, и тем самым Россия признала, что белорусы правы". Глава государства подчеркнул, что выдвигать какие-то заоблачные претензии к России "было бы смешно". "Если мы чего-то требуем, то значит у нас есть железобетонная позиция", - сказал он.

Лукашенко также сообщил, что в свое время, когда возник газовый спор, отправил по каналам спецсвязи телеграмму российскому коллеге, который "отреагировал мгновенно". При этом белорусский лидер проинформировал, что в Минске и Москве были солидарны в том, что проблему надо решать.