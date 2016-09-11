ВБ до 2019 года предоставит Каиру кредит на $8 млрд тремя траншами

КАИР, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Всемирный банк (ВБ) предоставит Египту кредит в размере $8 млрд на программы развития тремя траншами до 2019 года. Об этом сообщил региональный директор ВБ по Египту, Йемену и Джибути Асад Алем.

Первый транш в размере $1 млрд был получен Каиром в пятницу, отметил он. По словам Алема, кредит предоставляется для реализации правительственных реформ, в частности фискальной программы, а также программ, нацеленных на привлечение частных инвестиций в экономику, создание новых рабочих мест и повышение конкурентоспособности. "Сотрудничество с ВБ поможет Египту осуществить свою национальную программу экономических реформ во многих жизненно важных секторах в целях сокращения бедности и содействия совместному процветанию, а также способствовать росту в таких ключевых отраслях, как энергетика, транспорт, водоснабжение, сельское хозяйство, ирригация, здравоохранение, наряду с поддержкой малого бизнеса", - подчеркнул он.

Как проинформировал региональный представитель, в настоящее время у ВБ насчитываются 24 совместные с Египтом программы развития на общую сумму свыше $7 млрд.