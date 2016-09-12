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"Лукойл" попросил суд об экспертизе арестованного имущества астраханского судозавода

Экономика и бизнес
12 сентября, 10:43 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Речь идет об экспертизе двух мобильных портовых кранов, которые являются предметом залога по договору займа
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АСТРАХАНЬ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Астраханский арбитражный суд перенес на 3 октября рассмотрение иска "Лукойл-Нижневолжскнефти" (100% дочернее предприятие ПАО "Лукойл") о взыскании 575,8 млн рублей с судостроительного завода "Красные баррикады", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд принял решение объявить перерыв в заседании до 3 октября. Истцу дается время для подготовки ходатайства о проведении экспертизы залогового имущества с точным указанием срока, стоимости экспертизы и компаний, которые могут ее провести", - сказал судья Юсуп Шарипов.

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Как пояснил журналистам представитель "Красных баррикад", речь идет об экспертизе двух мобильных портовых кранов (предмет залога по договору займа - прим. ТАСС), на которые по решению суда наложен арест. Ранее эти краны были оценены примерно в 450 млн рублей.

Предварительные слушания по данному делу прошли 9 июня. Тогда представители "Лукойл-Нижневолжскнефти" пояснили, что договор займа на 500 млн рублей между истцом и ответчиком был заключен 4 декабря 2014 года. Заем с учетом процентов предоставлен до 30 сентября 2019 года, залогом стали два мобильных портовых крана, которые в настоящее время арестованы. Однако судоверфь не исполняет обязательства по выплатам и не отвечает на обращения со стороны истца, в связи с чем и было принято решение подать иск в суд.

Представитель судозавода тогда заявила суду, что астраханская судоверфь рассчитывает на мировое соглашение по делу. Это связано с заключением договора с иранской компанией на строительство буровых установок, в связи с чем планируется поступление денежных средств. Кроме того, рассматривается вопрос о возможном вхождении завода в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Решение по этому вопросу пока не принято.

"Лукойл-Нижневолжскнефть" ранее заключила контракт с заводом на строительство платформы жилого модуля для каспийского шельфового месторождения имени Филановского. Судостроительному заводу был выдан аванс, но вскоре предприятие сообщило, что денег на строительство больше нет, работы не были выполнены в полном объеме, контракт расторгнут.

Судостроительный завод "Красные баррикады" - одна из крупнейших верфей Астраханской области, специализируется на строительстве сухогрузных судов и танкеров, плавучих установок.

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