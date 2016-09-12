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Кириенко: Росатом объединит три завода по производству газовых центрифуг на Урале

Экономика и бизнес
12 сентября, 15:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, сентября. /ТАСС
Уже в этом году выручка предприятия должна составить более 1 млрд руб.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Корпорация "Росатом" объединит три российских завода по производству газовых центрифуг и разместит головное предприятие в Новоуральске (Свердловская область), заявил гендиректор корпорации Сергей Кириенко в понедельник в Новоуральске.

"У нас в России есть три предприятия, которые занимались проектированием и производством газовых центрифуг, одно в Нижнем Новгороде, второе - в Санкт- Петербурге. Мы приняли решение об их объединении на базе Уральского завода газовых центрифуг. Здесь будет собрано целое научно-производственное объединение, которое помимо основной деятельности будет выполнять заказы нефтегазовой отрасли", - цитирует Кириенко департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Кириенко также отметил, что уже в этом году выручка предприятия должна составить более 1 млрд руб. "А в ближайшие годы прибыль должна приблизиться к 7 миллиардам. Это хорошее перспективное направление в рамках программы по импортозамещению. Будет все в порядке и с инвестициями, и заказами", - указал он.

В Новоуральске расположено крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана - Уральский электрохимический комбинат (УЭХК, входит в топливный дивизион Росатома ТВЭЛ). УЭХК занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России. Продукция УЭХК закрывает сейчас более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

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