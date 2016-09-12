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СМИ: Трамп обвинил главу ФРС в намеренном занижении учетной ставки из-за давления Обамы

Экономика и бизнес
12 сентября, 17:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Политик констатировал, что подобный характер отношений между главой ФРС и президентской администрацией непозволителен
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НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка, Джанет Йеллен намеренно сохраняет базовую учетную ставку на низком уровне из-за давления со стороны администрации президента Барака Обамы. Такое мнение высказал в понедельник в эфире телекомпании CNBC кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп.

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"Она (ставка) остается практически на нуле, потому что она (Джанет Йеллен), очевидно, является политиком и делает то, что хочет Обама", - утверждал республиканец.

Он констатировал, что подобный характер отношений между главой ФРС и президентской администрацией непозволителен. "Я знаю, что так быть не должно. Как только она (ставка) поднимется, фондовый рынок пойдет на спад", - пояснил Трамп, добавив, что Йеллен "должно быть стыдно" за то, что происходит с Америкой в результате ее бездействия.

По мнению Трампа, ФРС намеренно обеспечивает предпосылки для роста на фондовых рынках, чтобы таким образом позволить Обаме избежать крупных финансовых потрясений до истечения срока его президентских полномочий. "Если ставку и повысят, то очень и очень незначительно, потому что они (в ФРС) хотят поддерживать подъем на рынке, чтобы Обама успел уйти и предоставить своему преемнику возможность поднять ставку и увидеть, что после этого произойдет на бирже", - пояснил Трамп.

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В конце июля ФРС приняла решение сохранить без изменений базовую учетную ставку банковского процента - на уровне 0,25%-0,5%. Вместе с тем она объявила о снижении рисков для американской экономики. По мнению наблюдателей, это открывает путь к повышению ставки до конца текущего года.

В нынешней ситуации в США вопрос имеет, помимо экономического, и политическое звучание. Повышение стоимости банковского кредита может затормозить экономический рост, а скорейшее оздоровление экономики - важнейшая задача правящей в стране Демократической партии в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся в ноябре.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Йеллен, Джанет
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