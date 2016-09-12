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СМИ: Украина готова обсудить с РФ долг в $3 млрд во внесудебном порядке

Экономика и бизнес
12 сентября, 22:14 UTC+3
По данным Bloomberg, Украина "уверена в своей правовой позиции и сосредоточена на подготовке к судебному разбирательству, которое запланировано на январь 2017 года"
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Александр Данилюк

Александр Данилюк

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Украина готова обсуждать с Россией долг в $3 млрд и придерживаться своих обязательств в рамках текущей программы МВФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов Украины Александра Данилюка.

"Украина "открыта" для внесудебного урегулирования, если для него будут найдены приемлемые основания", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина "уверена в своей правовой позиции и сосредоточена на подготовке к судебному разбирательству, которое запланировано на январь 2017 года".

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Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной по досудебному урегулированию вопроса с долгом, если украинская сторона поменяет свою позицию.

При этом он подчеркнул, что Россия готова рассматривать вопрос о досудебном решении при условии того, что предложения украинской стороны будут существенно отличаться от тех предложений, на которые были согласны коммерческие кредиторы.

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. В рамках программы облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года ввело мораторий на выплату долга РФ, а бывший на тот момент премьер-министром Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации наравне с частными кредиторами.

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