СМИ: РЖД планирует ввести систему договоров take-or-pay для грузоотправителей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. РЖД подготовило предложения по введению системы take-or-pay ("бери или плати"), предусматривающей предоставление приоритетного доступа к инфраструктуре грузоотправителям, давшим обязательства по перевозке фиксированных объемов грузов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с письмом, направленным в июле старшим вице-президентом компании Сергеем Мальцевым в Минтранс.

"Концепция договора take-or-pay, предлагаемая ОАО РЖД, предполагает, что грузоотправитель будет заявлять на несколько лет вперед объем перевозок и получать приоритетный доступ к инфраструктуре, а за невыборку объема заплатит штраф. Полученные средства будут идти на развитие инфраструктуры", - отмечает издание.

По мнению источников газеты в отрасли, инициатива несет определенные риски: во-первых, подобная система требует гарантий долгосрочной стабильности железнодорожных тарифов; во-вторых, при вводе приоритетного доступа государство "открывает ящик Пандоры, ставя под угрозу принцип публичности перевозок". В-третьих, есть опасение, что договоры take-or-pay примут добровольно-принудительный характер. Наконец, глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров обращает внимание на то, что предлагаемые сейчас в проекте формулировки могут привести к использованию механизма "бери или плати" как варианта внесения предоплаты, что в совокупности с системой приоритетности перевозок может привести к дискриминации участников рынка по доступу к инфраструктуре.

Предложения РЖД, разработанные в рамках июньского поручения президента РФ по развитию портовых мощностей в Тамани, направлены также в правительство. В самой компании "Коммерсанту" заявили, что для внедрения системы понадобится внести изменения в Устав железнодорожного транспорта. Действующее законодательство не разрешает адресного предоставления особых условий: даже тарифные преференции предоставляются лишь на определенном направлении и по определенным типам грузов.