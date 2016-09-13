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Аэропорт Сочи по итогам года может принять рекордные пять млн пассажиров

Экономика и бизнес
13 сентября, 11:28 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 13, сентября. /ТАСС
В "Базэл Аэро" рост пассажиропотока связывают с расширением внутренних авиаперевозок
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СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Аэропорт курорта Сочи по итогам 2016 года готовится поставить абсолютный рекорд по числу обслуженных пассажиров - пять млн. Концу пикового сезона отпусков он уже принял четыре млн человек, на три месяца раньше достигнув показателя 2015 года, сообщила во вторник пресс-служба управляющей компании "Базэл Аэро".

"11 сентября Международный аэропорт Сочи обслужил четырехмиллионного пассажира с начала года… Этот показатель был достигнут на три месяца раньше, чем в 2015-м, когда четыре млн человек воспользовались услугами сочинского авиаузла к 10 декабря", - отметили в "Базэл Аэро".

По прогнозам аналитиков компании, в 2016 году пассажиропоток международного аэропорта Сочи превысит пять млн человек и будет выше, чем в "олимпийском" 2014-м году, когда на курорт прибыло около 4,5 млн человек.

В "Базэл Аэро" рост пассажиропотока связывают с расширением внутренних авиаперевозок: в этом году были открыты рейсы из Сочи в Анапу, Брянск, Бугульму, Владикавказ, Новый Уренгой, Чебоксары, Ярославль, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Нижнекамск, Белгород, Воронеж и другие города России. Самыми популярными направлениями в летний период стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

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