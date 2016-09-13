Минтранс будет настаивать на сохранении финансирования из ФНБ уже выбранных проектов

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КАЛУГА, 13 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ будет настаивать на сохранении финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ) уже выбранных проектов, заявил журналистам министр транспорта Максим Соколов в рамках церемонии открытия движения на участке автодороги М-3 "Украина".
"Позиция Министерства транспорта РФ по всем проектам, по которым решение было принято на самом высшем уровне, финансирование этих проектов (из ФНБ - прим. ТАСС) должно сохраниться", - сказал он.