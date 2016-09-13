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ФАС: сговор при выборе подрядчика на строительство "Восточного" привел к завышению цены

Экономика и бизнес
13 сентября, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Решение по делу ФАС направила в Следственный комитет РФ
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© Игорь Агеенко/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сговор при определении подрядчика по расчету сметы на строительство космодрома "Восточный" привел к завышению цены, сообщается в пресс-релизе Федеральной антимонопольной службы.

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"Антиконкурентные действия ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России", Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") и ООО "Госнорматив" ограничили доступ компаниям на рынок работ по расчету сметной стоимости строительства для объектов космодрома", - говорится в сообщении.

В частности, реализуя соглашение, "Дальспецстрой" не провел конкурентные процедуры для определения подрядчика по расчету сметных индексов и заключил договор с "Госнормативом", которое было ему рекомендовано организацией, осуществляющей функции федерального органа исполнительной власти - ФАУ "ФЦЦС".

При этом "Госнорматив" и ФЦЦС аффилированы между собой через Национальную ассоциацию сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга (НО "НАСИ") - руководитель и ряд сотрудников ФЦЦС и НАСИ совпадают, НАСИ является учредителем "Госнорматива".

"Работы по расчету индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства могли выполнить другие компании по более низкой цене, что было установлено в ходе рассмотрения дела", - отмечает заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

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По факту хищений на космодроме Восточный возбудили еще одно дело

Решение по делу ФАС направила в Следственный комитет РФ, которое расследует уголовное дело в отношении бывшего руководителя ФАУ "ФЦЦС".

Ранее военная прокуратура Восточного военного округа возбудила еще одно уголовное дело по факту хищения в размере более 1,5 млн рублей при строительстве объектов инфраструктуры космодрома "Восточный". Как сообщила Главная военная прокуратура РФ, при проверке законности расходования бюджетных средств по государственным контрактам на строительство объектов инфраструктуры космодрома Восточный выявлен факт преступного сговора головного исполнителя и субподрядчиков.

Космодром Восточный строится с 2010 года вблизи поселка Углегорск в Амурской области. По фактам хищений при строительстве космодрома расследуются 20 уголовных дел по признакам преступлений, связанных с присвоением, растратой и мошенничеством.

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