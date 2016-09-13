Новые выдачи ипотеки в России за восемь месяцев выросли почти на 40%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Объем выдачи новых ипотечных займов в России за восемь месяцев 2016 года вырос почти на 40%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нас радует, что опережающим темпом растет ипотека, новые выдачи выросли почти на 40%. В целом, если брать портфель год к году, он вырос на 16%, но есть и зона обеспокоенности - это, конечно, малый и средний бизнес, который в таких условиях самый уязвимый", - отметила Набиуллина.

В конце августа Банк России обнародовал прогноз спроса заемщиков на новые кредиты в III-IV кварталах 2016 года. Согласно оценке 45% банков-участников исследования, спрос на ипотечные кредиты повысится в III квартале, а в IV квартале на это рассчитывают уже 51% банков.

Кроме того, 46% банков прогнозируют в III квартале повышение спроса малых и средних предприятий на новые кредиты. В IV квартале этого ожидают уже 52% банков. По мнению остальных респондентов, спрос МСП на кредиты останется на прежнем уровне. Согласно обнародованным данным, в большей степени притока клиентов ожидают банки, участвующие в программах господдержки кредитования МСП. Ряд банков ожидают увеличения потребности нефинансовых компаний в кредитах на пополнение оборотных средств, отмечается в документе.