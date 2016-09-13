Рогозин: РФ и Индия планируют совместные проекты строительства АЭС в других странах

НЬЮ-ДЕЛИ. 13 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индия и Россия в перспективе смогут выходить на мировой энергетический рынок с совместными проектами строительства АЭС, сообщил российским журналистам в Индии вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"Россия и Индия обсуждают возможность совместного выхода на энергетический рынок, это и рынок электроэнергии, а в перспективе это совместный выход на рынки третьих стран с проектами строительства атомных станций. Мы обсуждаем такие возможности с китайскими коллегами и теперь вот с индийскими", - отметил Рогозин по итогам встречи совместной российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая прошла сегодня в Нью-Дели.

Вице-премьер добавил, что стороны также обсуждают дальнейшее совместное строительство новых энергоблоков на индийской территории, выход на вторую площадку строительства АЭС, чтобы до 2020 года построить здесь более десятка энергоблоков.

"Россия продолжает создавать серию самых безопасных в мире атомных станций", - отметил Рогозин, добавив, что "в настоящее время обсуждается проблема цен, проблема соответствия площадки, проблемы, связанные с геологией. Но это все рабочие моменты".