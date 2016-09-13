"Ростелеком" за три года может получить на устранение цифрового неравенства 41 млрд руб.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" может получить из федерального бюджета на реализацию программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) примерно 41 млрд руб. в 2017-2019 гг., говорится в материалах Минфина по формированию бюджета на 2017-2019 гг.

Так, на финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи и на возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи, Россвязи может быть выделено 13,67 млрд руб. в 2017 г., 13,69 млн руб. в 2018 г. и 13,68 млн руб. в 2019 г., отмечается в материалах. При этом с 2017 г. не будут предоставляться бюджетные средства на оказание услуг телефонной связи с использованием таксофонов, а также на предоставление доступа к интернету через пункты коллективного доступа в населенных пунктах с населением свыше 50 тыс. человек.

"Ростелеком", который является единственным оператором универсальных услуг связи на территории России, самостоятельно компенсирует недостаток средств, в том числе за счет денег из Фонда национального благосостояния, которые он берет под проценты. По этой причине существует задолженность перед оператором по этой программе за предыдущие годы. "Необходимо предусмотреть бюджетные ассигнования на возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи в целях реструктуризации задолженности по возмещению убытков, причиненных оказанием универсальных услуг связи в 2013 году и первой половине 2014 года", - уточняется в материалах Минфина.

В материалах отмечается, что "Ростелеком" будет получать бюджетные ассигнования "только при обоснованном отсутствии возможности задействовать альтернативные механизмы реализации инвестиционных проектов", среди которых - проектное финансирование, концессионные соглашения и кредиты или облигационные займы под госгарантии. Такая мера предусмотрена для предотвращения практики прямого субсидирования оператора.

Проект УЦН призван обеспечить доступность услуг связи для людей, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных районах. Для этого "Ростелеком" планирует проложить 200 тыс. км новых волоконно-оптических линий передачи, которые обеспечат доступ в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с около 13,6 тыс. деревень с населением 250-500 человек.

Сейчас операторы связи отчисляют по 1,2% своей выручки на эти цели. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров ранее отмечал, что эти средства "попадают в так называемый общий бюджетный котел", из-за чего возникает недофинансирование программы УЦН. Ведомство к осенней сессии направит в Госдуму законопроект, предполагающий обособление Фонда универсального обслуживания, который формируется за счет поступлений операторов связи и используется для реализации проекта УЦН.

Глава "Ростелекома" Сергей Калугин ранее заявлял, что оператор больше не будет инвестировать собственные средства в проект УЦН.