Правительство РФ выделило 3,3 млрд руб. на поддержку автопрома

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении бюджетных ассигнований в размере 3,3 млрд рублей на поддержку российских производителей автомобильной техники. Соответствующий документ размещен в среду на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением Минпромторгу России направляются бюджетные ассигнования в размере 3,3 млрд рублей для предоставления в 2016 году субсидий из федерального бюджета российским организациям автомобилестроения в целях компенсации части затрат на улучшение технических характеристик (омологацию) и подтверждение соответствия продукции международным стандартам", - говорится в пояснении к документу.

Как отмечают в кабмине, в настоящее время более активному продвижению российской автомобильной техники препятствуют различия в технических и потребительских требованиях к ней. К наиболее существенным из них можно отнести, в частности, требования по более высоким экологическим стандартам, по усовершенствованию производимой техники, необходимость производства техники для специальных климатических версий.

Указанные средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год. Постановлением также утверждены правила предоставления субсидий на эти цели.