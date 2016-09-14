Страховщики обсуждают установление ограничения продаж Е-ОСАГО с одного IP-адреса

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Страховое сообщество обсуждает возможное установление ограничения продаж Е-ОСАГО с одного IP-адреса и намерено донести эту инициативу до Банка России. Об этом ТАСС сообщил топ -менеджер одной крупной страховой компании на рынке обязательной "автогражданки".

"Мы хотим ограничить продажу электронного ОСАГО до 3 полисов в месяцев с одного IP-адреса", - сказал собеседник агентства. Пока это обсуждается только внутри компании, но в ближайшее время страховщики намерены эту инициативу донести до регулятора, подчеркнул он. Цель - борьба со страховым мошенничеством, которое с 1 января 2017 г. с момента старта обязательных продаж Е-ОСАГО может существенно возрасти.

"Уже сейчас наши региональные директора замечают массовое оформление электронных полисов ОСАГО посредниками. Одновременно происходит отмена транзакций (Е-ОСАГО оформляется с помощью банковской карты - прим. ред.)", - отметил собеседник.

По словам источника, именно по причине массового оформления Е-ОСАГО посредниками с одного IP-адреса с целью мошенничества ранее "Росгосстрах" приостановил продажу электронных полисов ОСАГО.

Более 50% продаж электронных полисов ОСАГО приходится на посредников, что противоречит законодательству, сообщал ранее в рамках форума страховых инноваций вице-президент страховой компании "Росгосстрах" Ренат Конурбаев. По его словам, посредники используют разные способы скупки электронных полисов ОСАГО. Так, например, они могут приобретать Е-ОСАГО, используя разные адреса электронной почты при оформлении полиса через сайт компании (при оформлении Е-ОСАГО электронный адрес клиента указывается обязательно - прим. ред.). Когда клиент уходит, посредник отменяет транзакцию.

В июне президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что рынок в рамках добровольных продаж Е-ОСАГО столкнулся с первыми фактами мошенничества.

Старт продаж электронного ОСАГО состоялся 1 июля 2015 г., когда у автомобилистов появилась возможность пролонгации действующих договоров ОСАГО в тех страховых компаниях, где они были изначально заключены. С 1 октября 2015 г. купить полис через интернет стало возможно в любой компании, осуществляющей данную услугу.

С 1 января 2017 г. для страховых организаций продажа электронных полисов ОСАГО станет обязанностью. Соответствующие поправки к закону об ОСАГО Госдума приняла на пленарном заседании 10 июня.