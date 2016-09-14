Дополнительные 620 млн рублей субвенций будут выделены на лекарства для льготников

ГОРКИ, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство выделит дополнительно 620 млн рублей в виде субвенций для обеспечения льготников лекарственными препаратами. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы перераспределим субвенции региональным бюджетам, выделим дополнительные деньги на лекарства и медицинские изделия для льготников, а также на закупку лечебного питания для детей с различными ограничениями по здоровью. Связано это с тем, что число людей, которые имеют право на такие льготы, выросло за последние месяцы на 116,5 тысячи человек. Разумеется, мы не имеем право оставлять их без поддержки государства", - сказал Медведев.

Он сообщил, что на заседании правительства также планируется распределить субсидии почти на 1 млрд рублей на программы дополнительного образования для детей. "Одна из задач здесь - вернуть интерес к научно-техническому творчеству. Будущих инженеров и разработчиков нужно готовить буквально со школьной скамьи, готовить, конечно, по современным программам и на современном оборудовании", - сказал Медведев.

Премьер напомнил, что правительство совместно с Агентством стратегических инициатив реализует программу по созданию детских технопарков. Выделяемый на их развитие почти миллиард рублей бюджетных средств будет распределен между 17 регионами, которые успешно прошли конкурсный отбор.

Медведев сообщил, что в ноябре текущего года в Ярославле пройдет форум будущих интеллектуальных лидеров России. "Основная его аудитория тоже школьники со всей страны", - сказал глава правительства. По его словам, правительство окажет финансовую поддержку по организации этого форума.