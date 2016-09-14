МЭР: нулевая недельная инфляция связана с сезонным удешевлением плодоовощной продукции

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Нулевая инфляция в РФ, которая наблюдается уже третью неделю подряд, связана с сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию. Об этом ТАСС сообщил представитель Минэкономразвития России.
"Нулевая недельная инфляция связана с сезонно дешевеющей плодоовощной продукцией", - сказал собеседник агентства.
Минэкономразвития России сохраняет свой прогноз по инфляции на сентябрь в месячном выражении на уровне 0,2-0,3%. В годовом выражении инфляция в сентябре, как ожидает ведомство, составит 6,5-6,6%.
"Оценка на сентябрь сохранена в диапазоне 0,2-0,3% месяц к месяцу и 6,5-6,6% на сентябрь год к году", - сказал собеседник агентства.
Первый прогноз по инфляции на сентябрь, содержащий такую же оценку, Минэкономращвития озвучило неделю назад.