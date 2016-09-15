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Курс доллара на Московской бирже вырос на 13 копеек

Экономика и бизнес
15 сентября, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Курс составил составил 65,29 рубля
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 65,29 рубля.

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