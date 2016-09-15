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Правительство еще не определило шорт-лист кандидатов на пост главы РВК

Экономика и бизнес
15 сентября, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
В конце июня совет директоров Российской венчурной компании принял отставку Игоря Агамирзяна с поста гендиректора, который возглавлял компанию с момента создания в 2009 году
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ пока не выбрало финальный шорт-лист кандидатов на пост генерального директора Российской венчурной компании (РВК), сообщил журналистам замглавы Министерства экономического развития (МЭР) РФ Олег Фомичев в ходе российско-китайским форума "Инвестиции в инновации".

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"Не менее 12 кандидатов с рейтинговым голосованием экспертного пула сейчас представлены в правительство. Там есть лидеры и фавориты, есть аутсайдеры. Вот из этих 12 еще какого-либо шорт-листа, из которого будет сделан выбор, нет. Никакого перечня из двух или трех кандидатов нет", - сказал он.

Тем не менее Фомичев добавил, что разрыв между лидерами и аутсайдерами большой.

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что по итогам конкурса на должность гендиректора РВК определились три кандидата. По данным газеты, среди них временно исполняющий обязанности гендиректора РВК Евгений Кузнецов, вице-губернатор Самарской области и бывший топ- менеджер "АвтоВАЗ" Александр Кобенко и заместитель гендиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда Бортника) Павел Гудков.

Как ранее сообщал ТАСС, и.о. гендиректора РВК Евгений Кузнецов также выражал готовность участвовать в конкурсе на пост главы компании.

В конце июня совет директоров Российской венчурной компании принял отставку Игоря Агамирзяна с поста гендиректора, который возглавлял компанию с момента создания в 2009 году.

АО "РВК" - институт развития. Уставный капитал превышает 30 млрд руб. 100% капитала компании принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Российский медиахолдинг РБК. Досье

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