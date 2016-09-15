Добыча нефти в РФ за 8 месяцев 2016 г. выросла на 2,4%, до 363,7 млн тонн

Глава WADA сомневается в том, что власти РФ связаны с атаками хакеровСпорт 15 сентября, 17:54
Веснина считает, что ее золото ОИ станет примером для юных теннисистовСпорт 15 сентября, 17:47
Пятилетняя программа газификации утверждена в Вологодской областиНовости Вологодской области 15 сентября, 17:37
Клубы топ-5 европейских лиг летом потратили $2,75 млрд на трансферыСпорт 15 сентября, 17:35
Правительство РФ выделило 56 млн руб. на строительство технопарка в ЧереповцеНовости Вологодской области 15 сентября, 17:35
Транспортные приложения "Яндекса" доработали с учетом запуска движения на МЦКОбщество 15 сентября, 17:28
В Москве отреставрируют памятник архитектуры "Красные палаты"Москва 15 сентября, 16:44
Илюмжинов: компании КНР могут принять участие в проекте мессенджера для буддистов KirsanЭкономика и бизнес 15 сентября, 16:43
Житель Екатеринбурга попал в Книгу рекордов России, жонглируя работающей бензопилойНовости Урала 15 сентября, 16:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти в России, включая газовый конденсат, в январе-августе 2016 года увеличилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 363,7 млн тонн, следует из данных Росстата.
По данным статистического ведомства, добыча природного газа за 8 месяцев текущего года сократилась на 1,6%, до 341,7 млрд кубометров.
Добыча попутного газа в отчетном периоде выросла на 7,1% и достигла 55,4 млрд кубометров, добыча угля возросла на 6,6% до 250,5 млн тонн.