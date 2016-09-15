Добыча нефти в РФ за 8 месяцев 2016 г. выросла на 2,4%, до 363,7 млн тонн

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти в России, включая газовый конденсат, в январе-августе 2016 года увеличилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 363,7 млн тонн, следует из данных Росстата.

По данным статистического ведомства, добыча природного газа за 8 месяцев текущего года сократилась на 1,6%, до 341,7 млрд кубометров.

Добыча попутного газа в отчетном периоде выросла на 7,1% и достигла 55,4 млрд кубометров, добыча угля возросла на 6,6% до 250,5 млн тонн.