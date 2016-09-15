Улюкаев: к вопросу приватизации "Аэрофлота" можно вернуться в 2020 году

ПОРТ КАВКАЗ, 15 сентября. /ТАСС/. Обсуждение вопроса приватизации авиакомпании "Аэрофлот" можно возобновить в 2020 году, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

"Конечно, можно будет вернуться (к вопросу приватизации "Аэрофлота" в 2020 году - прим. ред.). Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Встретимся через 3 года по этой теме", - сказал министр.

Ранее в интервью агентству Bloomberg директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития России Оксана Тарасенко заявила, что приватизация "Аэрофлота" в ближайшие годы не планируется и компания не включена в план приватизации на 2017-2020 годы.

Попытки приватизировать "Аэрофлот"

Приватизация "Аэрофлота" обсуждается с 2004 года, когда авиакомпания была включена в соответствующий план. Позже от приватизации решили отказаться.

Наиболее серьезными планы по продаже госпакета акций авиакомпании выглядели в 2013-2014 годах. Так, в 2013 году глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация хотела бы выкупить блокирующий пакет акций "Аэрофлота", чтобы увеличить количество отечественных самолетов в парке перевозчика.

Тогда же Росимущество, которому принадлежит контрольный пакет авиакомпании, отмечало, что поддерживает идею превратить "Аэрофлот" в максимально публичную компанию. Авиаперевозчик был включен в план приватизации на 2016 год, согласно которому предполагалось размыть госдолю до 50% + 1 акция и продать долю Ростеха и квазиказначейский пакет ("Аэрофлот-финанса").

В 2014 году "Аэрофлот" провел тендер и отобрал Sberbank CIB и американский JP Morgan для сопровождения дорожной карты приватизации, однако планы не были реализованы.

В июле 2016 года генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью британской газете Financial Times заявил, что "для такой страны, как Россия, опасно не иметь государственную авиакомпанию".

Группа "Аэрофлот" состоит из авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. Еще 34,57% акций компании хранятся в Национальном расчетном депозитарии - это номинальный владелец акций, фактические владельцы не раскрываются. Дочка "Аэрофлота" - "Аэрофлот-финанс" - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%. Ростех контролирует 3,26% акций, 8,25% ценных бумаг принадлежат физическим лицам.

Предметные переговоры с индийскими компаниями по участию в приватизации государственного пакета акций "Роснефти" не ведутся, заявил Улюкаев.

"Они не идут точно, предсказывать трудно", - сказал он, отвечая на вопрос, идут ли предметные переговоры с индийскими компаниями по приватизации "Роснефти" в связи с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина для участия в саммите БРИКС.

Приватизация "Роснефти"

Предметные переговоры с индийскими компаниями по участию в приватизации государственного пакета акций "Роснефти" не ведутся, заявил Улюкаев.

"Они не идут точно, предсказывать трудно", - сказал он, отвечая на вопрос, идут ли предметные переговоры с индийскими компаниями по приватизации "Роснефти" в связи с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина для участия в саммите БРИКС.

Улюкаев также отметил, что интерес, который проявляли японские компании к приватизации "Роснефти", так и не перешел в конкретную заявку. По его словам, японцы интересовались компанией, поскольку это качественный актив, большие запасы нефти и низкая операционная себестоимость, однако "этим все и ограничилось".

К продаже готовятся 19,5% акций "Роснефти", принадлежащих РФ. Банк "Интеза", который является инвестиционным консультантом по приватизации "Роснефти", уже представил второй отчет, содержащий оценку госпакета. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев не стал ее называть, но позднее заявил журналистам, что озвученная в СМИ оценка в $11 млрд "близка к действительности". Он также заявил, что сделка по приватизации 19,5% акций "Роснефти" может состояться в любом месяце, начиная с октября.

Конкретно о своем интересе к приватизации "Роснефти" заявляла только Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). Председатель совета директоров CNPC Ван Илинь говорил, что у корпорации уже есть небольшой пакет акций российской компании, и она была бы не против его увеличить. Одним из условий он называл участие CNPC в управлении "Роснефти", то есть как минимум вхождение представителей китайской компании в совет директоров.

Приватизация "Башнефти"

Шанс провести приватизацию "Башнефти" в текущем году есть, считает глава Минэкономразвития.

"Не совсем, не окончательно (перенесли приватизацию "Башнефти" на 2017 год - прим. ред.). Какой-то шанс сохраняется (успеть в этом году)", - сказал Улюкаев журналистам.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 августа отложил приватизацию "Башнефти" на более поздний срок. Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сообщал, что провести сделку по продаже госпакета "Башнефти" (50,08% акций) планировалось в сентябре - октябре 2016 г. Однако первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер говорил, что приватизация "Башнефти" может быть перенесена на 2017 г.

Как сообщалось, инвестиционный консультант по сделке - "ВТБ Капитал" - уже направил в Минэкономразвития отчет с данными оценщика по стоимости госпакета нефтяной компании. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее заявлял, что стоимость госпакета акций "Башнефти" (50,08%) предварительно оценивается приблизительно в 297-315 млрд руб.

Интерес к сделке проявили девять компаний, среди которых нет напрямую иностранных, а также государственных компаний. Официально о подаче заявок сообщили только "Лукойл" и Антипинский НПЗ. В числе претендентов - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами, а также, по данным СМИ, "Татнефть", "Татнефтегаз", "Независимая нефтегазовая компания" (ННК), "Русснефть" и фонд "Энергия" экс-министра энергетики РФ Игоря Юсуфова. Заявку подала и "Роснефть", возможность участия которой вызвала немало споров.

"Башнефть" - нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. Занимается нефтепереработкой и добычей нефти в Башкирии, Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком автономном округах, Тюменской, Оренбургской областях.

Акции компании котируются на Московской бирже. Основными акционерами "Башнефти" являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция).