Шувалов: есть предложение по приватизации "Башнефти" и "Роснефти" как единого проекта

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Консультанты предлагали правительству РФ вариант приватизации "Роснефти" и "Башнефти" как единого проекта. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Есть у консультантов такое предложение, чтобы мы рассматривали приватизацию "Башнефти" и "Роснефти" как единое целое, немного по времени разделенное, но как единый проект", - сказал он.

Шувалов добавил, что также существуют предложения по приватизации сначала пакета "Роснефти", а потом - "Башнефти".

Как отметил первый вице-премьер, в начале 2016 г. правительство понимало "необходимость получения средств от продажи этих пакетов, но не понимало, с какой степенью успеха сделки будут завершены". Но сейчас инвесторы проявляют огромный интерес и предлагают суммы, "которые в начале года казались невозможными", подчеркнул он.

"Мы идем правильным курсом. Это (приватизация) в нынешних условиях лучше, чем занимать на рынке", - заключил чиновник.

Все условия, чтобы некоторые приватизационные сделки состоялись в 2016 г., в настоящий момент есть, отметил вице-премьер.

"В настоящий момент есть все условия для того, чтобы приватизационные сделки состоялись. В этих условиях... Мы до конца года в состоянии успешно реализовать эти сделки", - подчеркнул он.

Шувалов заявил, что азиатские инвесторы заинтересованы в участии в приватизации российских нефтяных компаний.

"В рамках этого форума азиатские инвесторы говорили нам о возможности участия в приватизации, в том числе, наших нефтяных компаний. Нашим соседям и компаниям из этих стран очень интересно участвовать в наших приватизационных сделках", - отметил он.

Первый вице-премьер сообщил, что приоритетными сферами для иностранных инвестиций на Дальнем Востоке являются транспорт, энергетика и связь.

"Приоритет, который видит наш президент, - это транспортная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, связь и все, что связано с подготовкой кадров или развитием человеческого капитала", - сказал он.

2 сентября министр экономического развития России Алексей Улюкаев в эфире телеканала РБК заявил, что бюджет РФ может получить от приватизации 19,5% акций "Роснефти" около 700 млрд руб. Сама сделка по приватизации, как сообщил ранее журналистам глава Минэкономразвития, может состояться в любом месяце, начиная с октября.

17 августа Игорь Шувалов также сообщил, что сделка по продаже госпакета акций "Башнефти" будет проведена после реализации 19,5% акций "Роснефти".

Приватизация "Совкомфлота"

По словам Шувалова, сделку по приватизации "Совкомфлота" можно провести в конце 2016 - начале 2017 гг.

"Нам предстоит провести дополнительные консультации с нашими инветсбанками, которые обслуживают правительство. Есть "за" и "против". Я надеюсь, что "Совкомфлот" можно до конца года либо в начале будущего года все же предложить рынку", - сказал он.

Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев говорил, что приватизация "Совкомфлота" возможна в 2016 году, а замминистра транспорта Виктор Олерский сообщал, что компания пока останется в списке приватизации на 2016 г. Однако в интервью агентству Bloomberg гендиректор "Совкомфлота" Сергей Франк сказал, что компания планирует приватизацию в начале 2017 г.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал подготовленное Минэкономразвития распоряжение о назначении "ВТБ Капитала" единственным исполнителем приватизации 25% минус одна акция "Совкомфлота". За продажу пакета правительство планирует выручить 24 млрд руб. При этом доля государства в компании должна сократиться до 25%.

"Совкомфлот" - одна из крупнейших судоходных компаний мира и крупнейшая в России. Специализируется на перевозках углеводородов и поддержке работ на месторождениях, в том числе в сложных климатических условиях. Флот компании состоит из танкеров-газовозов, танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, танкеров-продуктовозов, ледокольных судов снабжения, исследовательских судов и тд.