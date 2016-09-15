Мень: Минстрой найдет новую форму субсидирования ипотеки в 2017 году

ВОЛГОГРАД, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Программа субсидирования ипотеки из федерального бюджета с 2017 года претерпит изменения - Минстрой РФ найдет новую форму поддержки регионов в этой сфере. Об этом сообщил журналистам в Волгограде министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"Программа (субсидирования ипотеки - прим. ТАСС) в том виде, в каком существует сегодня, не будет актуальна для 2017 года. Напомню, мы принимали программу, когда ключевая процентная ставка была выше 17%. И конечно, на тот момент снижение субсидированной ставки по ипотеке до 12% было принципиальнейшим моментом вообще в целом для сохранения ипотеки в стране", - сказал министр.

Он подчеркнул, что "сегодня уже совершенно иная ключевая процентная ставка, и сегодня такой большой разницы пока нет". "Потому что сейчас коммерческая ставка по сути 13%, ставка субсидирования - 12%, ну банки делают 11,8-11,9%. Поэтому если мы в будущем году и будем пересматривать эту программу по ее продлению, то будут отрабатываться новые, иные критерии, параметры, чтобы она (программа - прим. ТАСС) действительно дала определенный эффект. Потому что при ставке 12% она не имеет смысла", - подчеркнул Мень.

"Но мы будем смотреть, чем еще можно помочь. У нас еще есть новая программа на 20 млрд рублей по инфраструктуре, это тоже очень важно - сегодня застройщик не может вкладывать инфраструктуру в стоимость квадратного метра. Я имею в виду всю инфраструктуру - социальную, инженерную, транспортную, внутриквартальную. У регионов в подавляющем большинстве средств на это нет, поэтому это тоже наша зона ответственности, и мы будем, начиная с 2017 года, этим активно заниматься", - отметил Мень.

"Ну и по ипотеке будем тоже думать. Пока говорить, что точно она не будет продлена, нельзя. Но какую-то форму мы найдем обязательно", - уточнил министр.

Опыт волгоградского региона

"Интересен опыт волгоградского региона - плюс к нашей федеральной ставке, субсидируемой по ипотеке, в рамках программы "Жилье для российской семьи" ставка в Волгоградской области снижена до 6-6,5%. Это хороший опыт. Есть целый ряд регионов, которые несмотря на сложности с формированием региональных бюджетов, все-таки находят эти средства, чтобы решать такую задачу, хоть и не массово для всех, но для определенных категорий граждан. Мы этот опыт будем распространять по всем регионам", - отметил глава Минстроя.

От "каменных джунглей" к малоэтажкам

В Волгограде Мень принял сегодня участие в открытии первой очереди нового микрорайона "Долина". Девять современных трехэтажных домов построены всего за год по программе "Жилье для российской семьи" - это 20 тыс. кв. метров жилья. Инвестиционная строительная компания "Запад" намерена сдать в новом микрорайоне "Долина" в Советском районе Волгограда до 2025 года 1 млн 200 тыс. кв. метров жилья.

Осмотрев квартиры новоселов, побывав в уютном дворе с современной детской и спортплощадкой, министр отметил: "Такое комплексное освоение территорий, которое мы сегодня увидели, соответствует тем установкам, которые мы даем региональным застройщикам, поскольку здесь есть соответствие цены и качества. И потом - нет смысла в такой большой стране, как Россия, все время лезть в многоэтажное строительство. Вот такое малоэтажное жилье, помимо всего прочего, формирует не только инфраструктуру благоустройства, но и формирует еще и личность детей. То есть ребенок растет в таком закрытом аккуратном уютном дворе, у него совсем иное формируется сознание, чем он растет в "каменных джунглях".

По словам Меня, "малоэтажное строительство - это будущее для молодого поколения страны".

Власти Крыма должны искать инвесторов

"Крым - равноправный субъект Российской Федерации. И все программы, которые есть у нашего министерства, они также распространяются и на Крымский полуостров, и на Севастополь. А уже инвесторов привлекать должны региональные власти. Это их зона ответственности, чем они сейчас и занимаются, - добавил министр.