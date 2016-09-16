СМИ: государство может сократить поддержку автопрома

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. В правительстве РФ начали обсуждать меры поддержки автопрома на 2017 год, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли. По их словам, на фоне возможного сокращения бюджетных средств не исключено, что господдержку придется ужать.

Главным "кандидатом на вылет" собеседники издания называют программу обновления парка (субсидирование скидок на новые автомобили в 40-350 тыс. руб. при утилизации старых машин или сдачи в trade-in). Они подчеркивают, что пока решений нет, ясности ожидают в октябре - ноябре, когда определится объем антикризисного фонда.

Программа обновления парка была первой мерой, введенной для поддержки авторынка, она запущена с сентября 2014 года, в 2015 и 2016 годах на это выделяли по 22,5 млрд руб. По данным Минпромторга, за январь - август по программе продано 263,7 тыс. машин, лидеры - "Автоваз" (выбрал 32% от субсидий), Hyundai, Renault, Nissan, Volkswagen.

В Минпромторге позицию не раскрыли. Во вторник министр Денис Мантуров говорил, что дальнейшие меры поддержки будут предложены в конце года.

Газета отмечает, что прозрачной системы распределения госсубсидий, несмотря на поручения правительства, Минпромторгу разработать не удалось. Квоты по программе теоретически зависят от доли завода в общем производстве, но де-факто это не всегда так. По словам источников, попытки дифференцировать программу по четким коэффициентам приводили к тому, что большой объем субсидий за счет высоких объемов доставался Hyundai-Kia, что не устраивало Минпромторг и российских игроков. По словам другого источника, отсутствие четкой системы - один из весомых "раздражающих" факторов для правительства, способствующих прекращению программы.

Против продолжения программы выступает Минэкономразвития, сказал собеседник издания, пояснив, что там ее считают "вредной", создающей "отложенный спрос", что при прекращении поддержки будет обвал продаж. В министерстве отметили необходимость поддержки отрасли, меры "сейчас прорабатываются".

По данным "Автостата", за январь - август рынок грузовиков упал на 3% до 32,4 тыс. штук, продажи легковых машин и LCV - на 15% до 895,4 тыс. штук (данные Ассоциации европейского бизнеса).