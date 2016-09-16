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"Газпром" фиксирует рост спроса на газ в странах по маршруту "Северного потока-2"

Экономика и бизнес
16 сентября, 10:11 UTC+3
В частности, рост поставок "Газпрома" в Германию с 1 по 15 сентября составил 27,9% по отношению к первой половине сентября 2015 года, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Газпром" в сентябре фиксирует повышенный спрос на российский газ в странах по маршруту газопровода "Северный поток-2", сообщил журналистам председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Мы продолжаем фиксировать повышенный спрос на российский газ в странах, расположенных по маршруту "Северного потока-2". Например, рост поставок "Газпрома" в Германию с 1 по 15 сентября составил 27,9% по отношению к первой половине сентября 2015 года, в Австрию - 39,7%, в Данию - 221,8%. Проект "Северный поток-2" реализуется в соответствии с графиком", - сказал он.

"Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что "Северный поток-2" будет введен в строй к концу 2019 года. Капитальные затраты в проект оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро.

 
 
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