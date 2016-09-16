Samsung возобновит продажу Galaxy Note 7 в Южной Корее 28 сентября

СЕУЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Производитель электроники Samsung Electronics заявил о возобновлении продаж смартфона Galaxy Note 7 в Южной Корее с 28 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сказал представитель компании, график возобновления продаж в других странах, включая США, будет зависеть от региональных особенностей рынков.

В Samsung планируют "спасти свои продажи во время напряженного сезона покупок на ключевых рынках в четвертом квартале".

16 сентября стало известно, что власти США объявили об отзыве около одного миллиона смартфонов Galaxy Note 7.

Ранее сообщалось, что Samsung столкнулась с огромными убытками, которые, по подсчетам, составляют не менее $1 млрд. Это объясняется неудачным дебютом на рынке новинки Galaxy Note 7, батареи которой оказались небезопасными, поскольку стали самопроизвольно взрываться. В итоге компании пришлось производить крупномасштабный отзыв этих смартфонов с рынка.