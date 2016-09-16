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Рестораторы просят Ростуризм упростить выдачу алкогольных лицензий

Экономика и бизнес
16 сентября, 16:52 UTC+3 СУЗДАЛЬ /Корр. ТАСС, Анна Устинова
По мнению игроков рынка, трудности с получением таких лицензий сдерживают развитие гастрономического туризма
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СУЗДАЛЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Получение лицензии на продажу алкоголя в России проходит гораздо сложнее, чем во многих странах, это сдерживает развитие гастрономического туризма. С просьбой упростить процедуру обратился к руководителю Ростуризма Олегу Сафонову президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров во время деловой части гастрономического фестиваля Медовуха Fest, который открываетсявыдачув Суздале.

"В любом случае бизнес, который связан с гастрономическим туризмом, не может существовать без алкогольной лицензии. Есть с этим сегодня одна большая серьезная проблема. Получить такую лицензию достаточно сложно, очень много препятствий для этого <...>, и мы рассчитываем на вашу помощь и вашу поддержку", - сказал Бухаров.

"Если мы посмотрим страны, которые являются производителями вина, местных напитков, там проблем не так много, а в бывших соцстранах (власти) могут и предложить получить алкогольную лицензию для того, чтобы развивался ваш бизнес", - добавил президент ассоциации. Он отметил, что большинство рестораторов заинтересованы в "аккуратном" употреблении спиртного, которое не нанесет вреда потребителям.

"Для нас исключительно важным является развитие гастрономического туризма в Российской Федерации, и, мы конечно же, готовы работать со всеми, кто заинтересован в его развитии. И теми, кто будет перед нами ставить конкретные задачи и озвучивать те проблемы, которые являются ограничительными, с тем, чтобы мы могли их совместно снимать", - сказал Сафонов. Он сообщил, что ведомство готово вместе с рестораторами решать проблемы развития отрасли.

Первый гастрономический фестиваль Медовуха Fest проходит в Суздале с 16 по 17 сентября. Кульминацией праздника станет выбор лучшей медовухи, производимой в России.

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