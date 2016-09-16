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Глазьев: снижение ключевой ставки ЦБ недостаточно для улучшения ситуации в экономике

Экономика и бизнес
16 сентября, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Ключевая ставка является ориентиром, но сама по себе не обеспечивает приток необходимого количества кредитов в производственную сферу, считает советник президента РФ
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Снижение Банком России ключевой ставки является шагом в правильном направлении, но недостаточным для изменения ситуации в экономике. Об этом заявил ТАСС советник президента РФ Сергей Глазьев.

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"Это шаг в правильном направлении, но который не делает общей погоды. Ключевая ставка является ориентиром, но сама по себе не обеспечивает еще приток необходимого количества кредитов в производственную сферу", - сказал Глазьев, комментируя принятое в пятницу ЦБ решение снизить ключевую ставку до 10%.

По его мнению, для привлечения средств в производственную сферу необходимо "многократно расширять институты рефинансирования, которые бы обеспечивали экономику кредитами по ставкам, доступным для предприятий, заинтересованным в привлечении инвестиций в развитие производства".

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Как заявил Глазьев, ориентиром здесь является уровень рентабельности производственной сферы, который составляет около 5%. По словам советника президента, наряду со снижением ключевой ставки необходимо развертывание специальных инструментов рефинансирования.

"Нам нужно стимулировать инвестиционную активность через механизмы проектного финансирования, через специнвестконтракты и так далее. Вот эти специальные инструменты рефинансирования предоставляются по ставке ниже ключевой. И это вполне оправданно, поскольку они предполагают эмиссию связанных кредитных ресурсов в производство инвестиционных проектов. Вот нам нужно эти инструменты расширить в несколько десятков раз", - отметил Глазьев.

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