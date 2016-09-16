Банк России понизил ключевую ставку

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.), до 10% годовых, соответствующее решение принято на заседании совета директоров регулятора. Совет директоров ЦБ отмечает, что инфляционные ожидания снизились, однако сохраняется неустойчивая экономическая активность.

"Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 года", - говорится в релизе Банка России.

Принимая решение по ключевой ставке, совет директоров Банка России исходил из четырех факторов. Регулятор отмечает, что инфляция замедлилась, что соответствует прогнозу. "Годовой темп прироста потребительских цен сократился до 6,6% по состоянию на 12 сентября 2016 года после 7,2% в июле. Однако снижение инфляции в частности было обусловлено динамикой курса рубля в условиях более благоприятной, чем ожидалось ранее, внешнеэкономической конъюнктуры", - говорится в релизе.

Банк России убежден, что сохранение ставки на уровне 10% годовых сформирует денежно-кредитные условия, необходимые для закрепления тенденции к дальнейшему устойчивому замедлению инфляции под влиянием ограничений со стороны спроса. Вдобавок ЦБ возлагает надежды на стабилизацию курса российской валюты и хороший урожай. Регулятор намерен продолжать умеренно жесткую денежную политику, чтобы достигнуть целевого показателя по инфляции в 4% к 2017 году.

Потенциальные риски для уровня инфляции ЦБ видит в неустойчивой экономической активности. "Продолжающееся оживление производственной активности остается неустойчивым. Сохраняется ее неоднородность по отраслям и регионам. По оценке Банка России, умеренно жесткие денежно-кредитные условия не препятствуют восстановлению экономической активности, и основные препятствия лежат в структурной области", - говорится в релизе ЦБ. Рынок труда, по оценкам ЦБ, продолжает подстраиваться под новые экономические условия, при этом уровень безработицы сохраняется на стабильно невысоком уровне.

"Наметились дополнительные точки роста в промышленности, в том числе в высокотехнологичных производствах. В то же время они пока не могут обеспечить уверенную положительную динамику производства в целом. Одновременно наблюдается стагнация или замедление темпов роста выпуска в отдельных отраслях, продолжают сокращаться инвестиции. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимо время", - говорится в релизе.

Рост российской экономики ЦБ ожидает уже во втором полугодии 2016 года, однако темпы роста будут невысокими. В 2017 году ЦБ ожидает рост ВВП на менее чем 1%. "Данный прогноз исходит из консервативных предпосылок о низких темпах роста мировой экономики, среднегодовой цене на нефть около 40 долларов США за баррель и сохранении структурных ограничений развития российской экономики", - говорится в релизе.

Дополнительные риски по инфляции ЦБ видит в экономическом поведении российских граждан, обусловленное неопределенностью бюджетной политики, а именно индексация зарплат и социальных выплат, что негативно сказывается на стимулах к сбережению. Еще один риск - волатильность на мировых рынках.

Решение регулятора по ставке привело к небольшому ослаблению рубля. На 13.35 мск курс доллара на Московской бирже составлял 65,0725 руб, курс евро - 73,0575. Причем значительная часть снижения была отыграна рынком еще до объявления решения ЦБ. На 13.15 мск за один доллар на бирже давали 65,045 руб., за один евро - 73,01 руб. Таким образом, влияние регулятора на курсы валют оказалось минимальным.

Идеальный момент

Абсолютное большинство аналитиков ожидали, что регулятор пойдет на снижение ставки на заседании 16 сентября. Снижение ставки прогнозировали 10 из 14 аналитиков, которых опросил ТАСС. Согласно мнению большинства экспертов, ключевой фактор снижения ставки - замедление уровня инфляции и снижение инфляционных рисков. Аналогичные мнения высказывали аналитики, опрошенные агентством Bloomberg: 37 из 42 экспертов прогнозировали, что Банк России снизит ставку на 0,5 п.п., до 10% годовых. Более того, аналогичного решения ЦБ ожидали и 47 из 65 трейдеров, опрошенных брокерской компанией Tradition.

"Условия для снижения ставки идеальны. Умеренно жесткие заявления главы ЦБ оставляют надежду на то, что регулятор снизит ставку в декабре и в следующем году", — отмечал главный экономист банка "Санкт-Петербург" Дмитрий Шагардин.

Перспективы снижения

Аналитики и эксперты сходятся во мнении, что текущий тренд на снижение ключевой ставки сохранится до конца года, однако резких движений от регулятора не ждут. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что до конца года Банк России снизит ставку еще один раз, до 9,5% годовых. Такое мнение, например, высказывал главный экономист госкорпорации Внешэкономбанк и бывший заместитель Министра экономического развития Андрей Клепач: "Думаю, что ЦБ будет снижать очень медленно, может будет одно или два снижения. Надеюсь, что ставка уйдет ниже 10% на конец года".

Предыдущее заседание

Последнее заседание Банка России прошло 29 июля, тогда регулятор не решился снижать ключевую ставку, аргументировав свое решение повышенными инфляционными рисками, дефицитом ликвидности банковского сектора и слабым потребительским спросом. В последний раз Банк России снижал ставку 10 июня 2016 года.