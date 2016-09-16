Индексы ММВБ и РТС закрылись снижением на фоне дешевеющей нефти

"Транснефть" возобновит перекачку нефтепродуктов в Украину 17 сентябряЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:38
Шойгу призвал заключать с предприятиями ОПК контракты полного жизненного циклаАрмия и ОПК 16 сентября, 19:35
Газон на стадионе "Казань-Арена" сдадут в эксплуатацию до 11 октябряСпорт 16 сентября, 19:32
ЦБ: траты из Резервного фонда в 2016 г. могут составить 2,3-3 трлн рублейЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:32
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допингСпорт 16 сентября, 19:30
Астахов сообщил о переезде в ПсковОбщество 16 сентября, 19:26
Глава Европарламента: ЕС может развалитьсяМеждународная панорама 16 сентября, 19:24
ЦБ: возможная заморозка добычи нефти не окажет заметного влияния на ребалансировку рынкаЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:19
Расследующие крушение под Смоленском польские эксперты готовят эксперимент с трубойМеждународная панорама 16 сентября, 19:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением вслед за дешевеющей нефтью - ММВБ по итогам торгов на Московской бирже уменьшился на 0,73% - до 1981,96 пункта, РТС - на 0,98% - до 961,41 пункта.
"Индекс ММВБ продолжает торговаться под растущим каналом и пока имеет несколько больше шансов на продолжение снижения, чем на возобновление роста", - полагает аналитик "БКС Экспресс" Иван Копейкин.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,44% - до $45,93 за баррель.
"Нефть сорта Brent добралась до сильной поддержки в районе 45,5 и вполне может немного скорректироваться вверх", - заключает Копейкин.