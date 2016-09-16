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Индексы ММВБ и РТС закрылись снижением на фоне дешевеющей нефти

Экономика и бизнес
16 сентября, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
ММВБ по итогам торгов на Московской бирже уменьшился на 0,73% - до 1981,96 пункта, РТС - на 0,98% - до 961,41 пункта
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением вслед за дешевеющей нефтью - ММВБ по итогам торгов на Московской бирже уменьшился на 0,73% - до 1981,96 пункта, РТС - на 0,98% - до 961,41 пункта.

"Индекс ММВБ продолжает торговаться под растущим каналом и пока имеет несколько больше шансов на продолжение снижения, чем на возобновление роста", - полагает аналитик "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,44% - до $45,93 за баррель.

"Нефть сорта Brent добралась до сильной поддержки в районе 45,5 и вполне может немного скорректироваться вверх", - заключает Копейкин.

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