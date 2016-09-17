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РФ в июле инвестировала в гособлигации США на $6,1 млрд больше по сравнению с 2015 годом

Экономика и бизнес
17 сентября, 0:54 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы
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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США в июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $6,1 млрд до $88,2 млрд . Такие данные содержатся в обнародованном  докладе Министерства финансов США.

По информации ведомства, в августе прошлого года вложения России в ценные бумаги были равны $89,9 млрд, в сентябре - $89,1 млрд, октябре - $82 млрд, ноябре - $88 млрд, декабре - $92,1 млрд, а январе этого года - $96,9 млрд . При этом уже в феврале этот показатель снизился и достиг $87,6 млрд . Он продолжал сокращаться вплоть до мая этого года, когда вырос до 88,2 млрд , а в июне - до 90,9 млрд .

Россия занимает 16-е место в распространенном Минфином списке. Главным же держателем американских государственных ценных бумаг остается Китай. В июле его вложения достигали $1,218 трлн . На втором месте находится Япония - 1,154 трлн .

Иностранные государства владели в июле американскими ценными бумагами на сумму в $6,247 трлн , что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на $127,9 млрд .

Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами, которые продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

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