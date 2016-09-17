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Глазьев: ЦБ не вправе определять недобросовестность банкира для запрета на выезд из РФ

Экономика и бизнес
17 сентября, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС
По словам советника президента РФ, определять это должен скорее суд, а политика Центрального банка нуждается в корректировке
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Советник президента РФ Сергей Глазьев не поддерживает инициативу главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной о введении запрета на выезд за границу для недобросовестных банкиров.

"Вообще-то определять, добросовестный банкир, или недобросовестный, может скорее суд, а не чиновники Центрального банка", - заявил ТАСС Глазьев.

По его словам, политика Центрального банка нуждается в корректировке.

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"Меня вообще, честно говоря, наводит на грустные размышления то обстоятельство, что практически все действия Центрального банка, связанные с отзывом лицензии, введением внешних администраций, предваряются возбуждением уголовных дел. Как будто бы специально хотят заранее, чтобы руководители банков получили клише виноватых, и стали разбегаться от правосудия", - сказал Глазьев.

Глава Банка России 13 сентября предложила президенту РФ Владимиру Путину распространить запрет на выезд за границу, который практикуется в отношении должников за коммунальные услуги или штрафы ГИБДД, также и на недобросовестных банкиров. Она отмечала, что есть немало случаев, когда банкиры уезжают за границу, куда они ранее вывели активы.

Путин поручил проработать эту идею. Но в то же время он обратил внимание на необходимость быть очень аккуратными в этом вопросе, чтобы не ограничивать свободу людей.

Согласно действующему законодательству, выехать за границу не могут граждане, которые имеют задолженность более 10 тыс. рублей по банковским кредитам, оплате за услуги ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам.

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