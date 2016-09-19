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Kortes: цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России за неделю не изменились

Экономика и бизнес
19 сентября, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Средние биржевые цены на Аи-92 составили 37,286 тыс. руб. за т, что на 640 руб. меньше, чем неделей ранее, средние оптовые цены на Аи-92 сократились на 642 руб., до 37,629 тыс. руб. за т
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России за период с 12 по 16 сентября не изменились и составили 35,38 руб. и 38,29 руб. соответственно. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

При этом за прошедшую неделю в Приволжском федеральном округе цены на Аи-92 снизились на 3 копейки до 34,86 руб.

Средние биржевые цены на Аи-92 составили 37,286 тыс. руб. за т, что на 640 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 сократились на 642 руб., до 37,629 тыс. руб. за т.

Литр бензина марки Аи-95 также снизился в Приволжском федеральном округе на 2 коп., до 37,99 руб.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 40,563 тыс. руб. за т, что на 679 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены сократились на 671 руб. - до 40,728 тыс. руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах за неделю по России снизилась на 119 руб. и составила 40,715 тыс. руб. за т. С начала 2016 г. этот вид топлива подешевел на 5,4%.

Средняя цена дизельного топлива (летние сорта) за отчетную неделю снизилась на 1 копейку и составила 35,54 руб. за л. Наибольшее снижение цен на него было зафиксировано в Приволжском федеральном округе - на 5 копеек, до 34,65 руб. за л.

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